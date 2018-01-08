«Армяне Ирана живут в равных условиях с другими соотечественниками под флагом Исламской Республики Иран». Об этом заявил архиепископ Григор Чифтчян выступая на церемонии, посвящённой празднованию Рождества Иисуса Христа в церкви Святой Марии в Тебризе на северо-западе Ирана, передает ИРНА.

По его словам, у армян и иранцев должно быть необходимое взаимодействие и сотрудничество, соответствующее прогрессу страны.

Осудив решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля, армянский священнослужитель сказал: «Иисус Христос родился в Палестине, в Иерусалиме, но большой сатана и глобальное высокомерие хотят разделить Палестину, в то время как Палестина, Иерусалим и Байт Аль-Мокаддас относятся ко всем религиям, а не к какому-то одному человеку или к группе людей».