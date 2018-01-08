Ректор Бакинского славянского университета Нурлана Алиева жестко отреагировала на информацию о том, что студенты ее вуза пользуются шпаргалками на экзаменах.

Накануне адвокат Агиль Лайыдж написал в соцсети, что во время экзамена на факультете филологии и учителей иностранных языков русского сектора по теме творчества Низами Гянджеви ответы были написаны на ручках.

В интервью Qafqazinfo она заявила, что такого не было:

«Экзамены у нас начнутся в понедельник. До сих пор было только 2 экзамена. После двух экзаменов уже распространяют такую информацию?! Это может касаться других университетов. У нас такого нет. Не знаю, с чего такое пишут.

С утра вы мне звоните и говорите, что студенты пользуются шпаргалками. Как будто произошло что-то серьезное. На экзаменах дети могут и пользоваться шпаргалками и придумывать другие способы сдать экзамен. Ну и что? Вы что, сами не пользовались шпаргалками? Не выдумывайте легенды. Не было такого, мол на ручках сделали шпаргалки. Вы ищите сенсацию. Как будто у адвокатов закончились свои дела, чтобы еще о шпаргалках писать».