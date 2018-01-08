Сегодня в Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по искам народной артистки Малейки Асадовой в отношении народного артиста Рамиза Мелика и Р. Мелика в отношении М.Асадовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Натаван Тагиевой оглашено постановление суда, согласно которому, оба иска не были удовлетворены.

В заявлении журналистам адвокат М.Асадовой заявил, что его подзащитная обратится в суд в особом обвинительном порядке: «Кроме того, на это постановление суда будет подана апелляционная жалоба».

Отметим, что М.Асадова заявила об оскорблении коллегой Р.Меликовым ее чести и достоинства. Обратившись в суд, она потребовала у Р.Мелика компенсацию в размере 200 тыс манатов.

Адвокат Р. Мелика Тюркэль Сулейманлы возбудил встречный иск. Он заявил об оскорблении М.Асадовой его подзащитного и возбуждении по этой причине иска на сумму 300 тыс манатов. Гражданский иск принят в производство.