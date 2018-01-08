6 января на свой странице в социальной сети Фейсбук известный кулинар Сталик Ханкишиев, азербайджанец по происхождению (во всяком случае, по его собственным уверениям) пристыдил своих соотечественников за то, что они предпочитают поклоняться силиконовым певичкам и певцам всех трех полов в тот момент как видеоролики знаменитого на весь мир хененде Алима Гасымова на канале Youtube просматриваются его соотечественниками не более 100 раз.

«Азербайджанцы, пепел на вашу голову! Вам не стыдно?» — цитирует Сталик Ханкишиев в своем гневном статусе.

Статус известного кулинара вызвал неоднозначную реакцию в обществе, которое, впрочем, как и всегда, раскололось на два лагеря – противников и сторонников этого мнения.

Не скроем, что статус, с одной стороны, правильный, ибо делая ставку на ложные «ценности», азербайджанская публика несомненно деградирует, спору нет.

С другой стороны, у Сталика Ханкишиева огромное количество подписчиков, среди которых немало лиц армянского происхождения, и не сложно представить, какую радость кулинар доставил им этим ругательно-гневным статусом в адрес азербайджанского народа.

Если рассматривать его ругань с точки зрения человека мыслящего, то стоит отметить, что не только в Азербайджане, но и во всем мире шоубизнесовский ширпотреб всегда имеет гораздо большую армию поклонников, нежели серьезные классические исполнители. В той же самой России, где Сталик Ханкишиев изволит проживать, наблюдается точно такая же тенденция. Однако, еще никто не заметил на его странице статусов, призывающих жителей России слушать Анну Нетребко и Елену Образцову, а не, скажем, Светлану Лободу или ту же Веру Брежневу. Так почему бы ему не оставить азербайджанскую публику в покое и давать аналогичных советов жителям своей второй родины?

Хотя, не может господин Ханкишиев советов нам не давать – он на это дело мастак. Только какие-то странные у него предпочтения.

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Достаточно вспомнить, что в июле 2017-го года Сталик Ханкишиев уже обращался к азербайджанскому народу с просьбой не злорадствовать по поводу смерти националиста Носика, чем вызвал ураган недовольства в социальных сетях. Пользователи азербайджанского сегмента Фейсбука высказывали мнение, что Ханкишиев страдает провалами в памяти, а потому, скорее всего, не помнит, что Носик не только известен своим враждебным отношением к Азербайджану, но и за свою недолгую жизнь заработал «преславный» имидж разжигателя национальной и религиозной ненависти и вражды.

Сегодня же мы получаем от защитника провокатора Носика новый совет и упрек – дескать, не то слушаете, не тем идолам поклоняемся. Так и хочется ответить Ханкишиеву: не суйте нос не в свое дело. У вас для этого есть кастрюли и сковородки.

Яна Мадатова

Minval.az