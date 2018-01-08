Очередной случай нападения волков зафиксирован в Гахском районе Азербайджана, в селе Амберчай. Как передает Sputnik Азербайджан житель села Асеф Джумаев, все произошло в дневное время, когда пастух повел свое стадо в горы на пастбище.

«Там на нас и напали волки. Я сам смог спастись, крупный рогатый скот разбежался, но одного теленка они все же растерзали», — рассказал Джумаев.

Другие жители села рассказали, что аналогичные случаи здесь происходят нередко. За последние три месяца домашние животные уже трижды подвергались нападению волков.

Отметим, что в прошлом году в регионах республики были зафиксированы случаи нападения волков на домашних животных и даже на людей. В частности, в августе в результате нападения хищников были ранены двое жителей Агсуинского района и одна жительница Агстафинского района. А в ноябре на трех жительниц в Огузском районе напали шакалы.