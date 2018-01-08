Церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» завершена в Лос-Анджелесе. На церемонии принял участие и известный певец Рики Мартин, который вышел в свет со своим имеющим армянские корни бойфрендом Джваном Йосефом, сообщили ереванские СМИ.

«Я хочу иметь большую семью. У меня двое детей (девятилетние Валентино и Маттео), но я хочу иметь больше детей. В моей жизни сейчас слишком многое происходит, я готовлюсь к свадьбе и у меня много работы, но скоро все войдет в норму, и мы будем готовы усыновить еще детей», — заявил в интервью на красной ковровой дорожке певец.

Джван Йосеф — шведский художник сирийско-армянского происхождения, специализируется на пластическом искусстве. Он родился в сирийском городе Рас-эль-Айне, отец — курд, мать — армянка.