Поиски пропавших азербайджанских альпинистов продолжаются, сказал руководитель Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов.

«Поиски продолжаются в направлении селения Хыналыг Губинского района. Пока результатов нет», — цитирует его слова Тренд.

Отметим, что ранее поиски велись также в Габалинском районе.

Напомним, что 23 декабря альпинисты — члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.