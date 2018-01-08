Первого января бабушка, празднуя свой 104-й день рождения, заявила, что не планировала дожить до этих лет.

Американка Тереза Роули из штата Мичиган 1 января отпраздновала свой 104-й день рождения и поделилась с телеканалом WZZM секретом долголетия.

Роули сообщила, что всё дело лишь в одном напитке. Старушка каждый день употребляет как минимум одну банку диетической колы.

— Мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы, — сказала она телеканалу.

Учёные придерживаются обратного мнения — они не считают, что кола превратила женщину в долгожительницу. Согласно их исследованиям, эта газированная вода может стать причиной инсульта и многих других опасных болезней.