Американка Тереза Роули из штата Мичиган 1 января отпраздновала свой 104-й день рождения и поделилась с телеканалом WZZM секретом долголетия.
— Мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы, — сказала она телеканалу.
Учёные придерживаются обратного мнения — они не считают, что кола превратила женщину в долгожительницу. Согласно их исследованиям, эта газированная вода может стать причиной инсульта и многих других опасных болезней.