В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 9 до полудня 10 января ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, местами – снег.

Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует сильный северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 9 до утра 11 января ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, в горных и предгорных районах – снег. Кроме того, подует местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов.