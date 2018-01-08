Три работницы больницы в городе Эт-Таиф, Саудовская Аравия, лишились своих лицензий и рабочих мест после скандальных издевательств над малышом, который попал в госпиталь из-за опасной инфекции.

Самое страшное, что тревогу из-за видео подняли родители сына, которого они узнали на онлайн-платформе, куда оно было выложено, пишет Daily Mail.

На видео показано, как лицо бедного мальчика сжали взрослые руки, кожу его лица перетягивали в разные стороны и корчили из него различные гримасы. Ребёнок лежал в госпитале из-за заражения опасной инфекцией. По видео заметно, что такая практика совсем не нравилась крохе, когда медсёстры просто умирали со смеху, отмечает Лайф.