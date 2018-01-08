В провинции Буэнос-Айрес в канун католического Рождества сатанисты похитили труп младенца с кладбища, передаёт Daily Mail.

По данным издания, гроб с останками 17-месячного младенца, который скончался от пневмонии, содержали на кладбище во «временном» помещении, поскольку других свободных мест для похорон на тот момент не было. Спустя несколько недель после смерти ребёнка родители пришли возложить цветы к могиле, но обнаружили, что тело дитя исчезло.

По версии правоохранителей, выкрасть труп ребёнка для совершения сатанинского ритуала в Рождество могли представители местной секты, отпечает Лайф.

Отмечается, что в настоящее время по-прежнему ведутся поиски пропавшего тела младенца на территории ближайших деревень и ферм.