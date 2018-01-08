Глава государственного совета по высшему образованию Мехди Навид-Адхам сообщил в интервью государственному телеканалу, что «преподавание английского языка в государственных и частных начальных школах, работающих по официальной учебной программе, противоречит закону и установленным правилам.»

Reuters отмечает, что английский оказался под запретом после того, как Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что раннее знакомство с иностранным языком открыло путь к «культурному вторжению» Запада.