Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом на родине, однако экстрадиция бывшего президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили зависит исключительно от решения украинских властей, заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе, сообщает РИА-Новости.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

«Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — заявил Гогадзе в интервью агентству «Интерпрессньюс».

По его словам, «теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет».

«Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом», — добавил Гогадзе.

Суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Экс-президент был признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением».