Руководитель ЦРУ заявил, что Россия и другие страны пытаются подорвать избирательный процесс в США, передает «Голос Америки».

Следующие крупномасштабные выборы в стране пройдут в ноябре, когда республиканцы попытаются сохранить контроль над Конгрессом.

Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, чтобы помочь президенту Дональду Трампу победить. Вмешательство, в частности, заключалось во взломе и публикации электронной переписки, поставившей кандидата от демократов Хиллари Клинтон в неловкое положение, а также в пропаганде в социальных сетях.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, выступая по каналу CBS, что российское вмешательство носит долгосрочный характер и продолжается. Помпео, выступавшего в программе «Лицом к нации», спросили, предпринимает ли Москва попытки подрыва выборов в США в настоящее время.

«Да, это продолжается десятилетиями. Меня это по-прежнему беспокоит, причем усилия не только русских, но и других, – сказал он, не вдаваясь в детали. – У нас есть множество врагов, которые хотят подорвать западную демократию».

Москва отрицает какое бы то ни было вмешательство в выборы 2016 года с целью помочь победе республиканца Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер стремится выяснить, были ли при этом совершены преступления.

Два бывших соратника Трампа, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и сотрудник предвыборного штаба Джордж Пападопулос, признали себя виновными в сообщении ложных сведений ФБР в связи с российским расследованием. Трамп отрицает какой-либо сговор своего предвыборного штаба с Россией.

Трамп иногда давал понять, что он согласен с выводами американских разведслужб о том, что Россия пыталась вмешаться в ход выборах, но в некоторых других случаях говорил, что принимает отказ президента России Владимира Путина признать, что вмешательство Москвы имело место.

Трамп часто говорит о желании улучшить отношения с Путиным, несмотря на то, что Россия расстроила политику США в Сирии и Украине и не прилагает особых усилий, чтобы помочь Вашингтону в его противостоянии с Северной Кореей.

Помпео заявил, что в рамках системы национальной безопасности ЦРУ выполняет важную функцию обеспечения безопасности и демократического характера выборов в США.

«Мы усердно работаем над этим. Мы будем работать против русских и любых других, которые угрожают этому», – сказал он.

Трамп заявил в субботу, что планирует активно участвовать в кампании по поддержке республиканских кандидатов, которые будут баллотироваться на промежуточных выборах в ноябре, когда будет переизбираться Палата представителей в полном составе и одна треть Сената. Сейчас Республиканцы обладают большинством в обеих палатах.