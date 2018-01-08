Военное руководство НАТО и России начинают серию встреч для восстановления отношений.
Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.
Оно сообщило о предстоящей встрече главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти. Встреча, как сообщил ранее Minval.az, должна состояться в Азербайджане уже в январе.
Сообщается также о других запланированных на начало года встречах между представителями правительства США и РФ.
«Администрация Трампа начинает новый год с высокоуровневых встреч с российским руководством», — резюмирует BuzzFeed.