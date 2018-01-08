Президент США Дональд Трамп теперь начинает свой рабочий день позже, чем раньше, и проводит больше времени за телевизором и твиттером. Об этом сообщает Axios со ссылкой на его распорядок дня и источники в Белом доме.

Как передает «Газета», по данным портала, с 08.00 до 11.00 у американского президента время «для решения рабочих вопросов» в Овальном кабинете. Однако, как рассказали источники, это означает, что Трамп занят просмотром телевизора, телефонными звонками и твиттером.

В 11.00 глава государства направляется на брифинг разведки. Обычно рабочий день Трампа заканчивается в 18.00, после этого он направляется в свою резиденцию. Портал отмечает, что в течение дня президент проводит одну-две встречи, несколько рабочих звонков и параллельно смотри новости по телевизору.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила порталу, что в утреннее время Трамп обычно созванивается с конгрессменами, министрами и иностранными лидерами.