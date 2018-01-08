Газета «Ени Мусават» пишет, что после своего увольнения министр налогов Фазиль Мамедов стал переоформлять недвижимость, оформленную на него и его близких, на других лиц. Издание сообщает, что экс-министр переоформляет свои объекты в Шамкире, которые построил будучи на посту министра, чтобы у него их не отобрали.

«У Фазиля Мамедова имеется крупная бизнес империя. У него есть бизнес в Украине, России, Чехии, Азербайджане. Ранее СМИ писали о том, что у него имеются две фабрики в Германии.

В родном Шамкире у бывшего министра есть объекты почти на каждом шагу: предприятия, фабрики, парники, птицефермы и т.д. Ему также принадлежит гипермаркет «Şəmkir səbəti», расположенный на въезде в район.

В Сабиркенде расположены бок о бок принадлежащие экс-министру 200 крупных парников, где выращиваются китайские розы, идущие на экспорт.

В Баку в самом дешевом месте китайская роза стоит 2 маната. В парниках Фазиля Мамедова выращиваются миллионы китайских роз. Бывший министр создал ООО «Şəmkir-Quşçuluq» в 2005 году. Как говорят местные жители, Фазиль Мамедов оформил этот бизнес на своего брата Вагифа Мамедова. Под контроль Фазиля Мамедова также перешел завод в селе Зяйям, действующий в советское время в качестве филиала завода «Bakı avtomobil ehtiyat hissələri». Название завода сменилось на «Zəyəmkəndmaş», на нем выпускались металлические конструкции для парников Фазиля Мамедова. Как сообщается, ООО «Şəmkir Ət-süd» тоже принадлежит экс-министру. Исполнительным директором этого предприятия является племянник Фазиля Мамедова Тамерлан Мамедов. Кроме того, «Yalta Meşə Ailəvi İstirahət Mərkəzi» был создан с благословления Фазиля Мамедова. Как отмечают местные жители, этот центр отдыха принадлежит двоюродному брату экс-министра Кямалу Мамедову. По словам местных жителей, будучи на посту министра Фазиль Мамедов вкладывал большие деньги в Шамкир, однако мало что досталось простым местным жителям. Жители рассказали, что для строительства своих объектов Фазиль Мамедова разрушил в Шамкире немецкие кварталы, оставшийся от немцев древний коньячный завод. У жителей района и мелких бизнесменов отобрали земли, объекты, их дома снесли, выплатив ничтожную компенсацию.

У экс-министра кроме Шамкира имеются бесчисленное количество объектов и в Гедабекском районе. На расположенной между Шамкирским и Гедабекском районами Ясамальской горе у экс-министра есть 30 гектаров земли, где он построил виллы. Таким образом, зона отдыха «Yastı meşəsi» превратилась в объект Фазиля Мамедова. Люди любили отдыхать в этой зоне из-за многочисленных родников, но экс-министр оккупировал их», — отмечает газета.