Зарегистрировано 19-миллионное обращение в центры службы ASAN.

Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Обращение семьи Рзаевых в центр службы ASAN № 1 города Баку было зарегистрировано как 19-миллионное обращение в центры службы ASAN. Семья воспользовалась услугой министерства внутренних дел по выдаче и замене общегражданского паспорта для 2-летнего сына Амира Рза.

Маленькому Амиру был представлен общегражданский паспорт, он был награжден со стороны службы ASAN.