Бывший игрок клубов «Нефтчи» и «Баку» назначен главным тренером молдавского клуба «Спикул». Как сообщает Report, 42-летний специалист будет работать вместе с Денисом Калинковым, Алексеем Савиновым и тренером вратарей Александром Кириловым, которые некогда выступали в Азербайджане.

Несмотря на это, официально тренером будет считаться Вадим Борец.

По итогам сезона, «Спикул» покинул национальную дивизию Молдовы. Однако клуб официально заявил, что если «Виктория» откажется от пропуска в элиту, они готовы заменить ее.

Отметим, что Вадим Борец выступал на позиции полузащитника в «Нефтчи» в 2005-2008 годы, «Баку» – 2008-2012 годы. В период игры в составе столичного клуба защитник Алексей Савинов был его коллегой по команде. Бывший нападающий Денис Калинков в 2009-2010 годы носил форму «Хязяр-Лянкярана».