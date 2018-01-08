Во время перестрелки на линии фронта в Нагорном Карабахе погиб армянский военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Согласно сообщению, инцидент произошел 7 января, на северо-восточном направлении линии соприкосновения войск.

Согласно же сообщению СК Армении, 7 января 2018 года в 13:20 на оборонительном участке одной из воинских частей в оккупированном Карабах в результате нарушения перемирия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, младший сержант АО Чилингарян Ваче Нверович /1998 г.р./.

«На помощь военнослужащему поспешили старший лейтенант Э. Мусинян, офицер контрактной службы, водитель Д. Ванян, которые также получили ранения от выстрелов. Их доставили в госпиталь», — говорится в заявлении.