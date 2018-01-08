В Лос-Анджелесе прошла 75-ая церемония награждения кинопремией «Золотой глобус». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победителем стала картина «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина, оставив без награды «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, сообщает Reuters.

В категории «Лучший драматический фильм» лауреатом стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

Гари Олдман завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического фильма» за роль в картине «Темные времена». В число номинантов также входили Том Хэнкс («Секретное досье»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

В номинации «Лучшая актриса драматического фильма» награду получила Фрэнсис Макдорманд за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На награду также претендовали Джессика Честейн («Большая игра»), Салли Хокинс («Форма воды»), Мэрил Стрип («Секретное досье») и Мишель Уильямс («Все деньги мира»).

В номинации «Лучший режиссер» «Золотой глобус» получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». Кроме того, за музыку к этому фильму награду завоевал французский композитор Александр Деспла.

Награду за «Лучшую женскую роль в комедии/мюзикле» получила Сирша Ронан за роль в «Леди Бёрд». Этот фильм также завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл», передает «Дождь».

Лучшим мини-сериалом признали «Большую маленькую ложь». Сериал также отметили за актерские работы: премию за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман, лучшим актером второго плана стал Александр Скарсгард. В номинации «Лучший драматический сериал» «Золотой глобус» получил «Рассказ служанки», обойдя «Игру престолов».