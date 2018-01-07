В сирийском городе Идлиб прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль, передаёт Reuters.
В настоящее время известно о 18 погибших, однако их число может возрасти.
В сирийском городе Идлиб прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль, передаёт Reuters.
В настоящее время известно о 18 погибших, однако их число может возрасти.
Дата: 2018/01/07 22:53
Раздел: Новость
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