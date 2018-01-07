Акции протеста в Иране реальны и дают основания президенту США Дональду Трампу выступать в поддержку народа Исламской Республики. Такое мнение выразил директор ЦРУ Майкл Помпео в воскресенье в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Данная тема весьма и весьма реальна. Президент [США] поддерживает иранский народ и хочет, чтобы у него было право голоса [в принятии важный решений]», — сказал Помпео.

Ранее на этой неделе Госдепартамент осудил, по его мнению, подавление властями Ирана мирных демонстраций.

Акции протеста, вызванные недовольством ростом цен, начались в Иране 28 декабря. В ряде городов митинги переросли в столкновения, жертвами которых стали порядка 20 человек.