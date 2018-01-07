Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался по поводу фейковых новостей и сравнил себя с 40-м президентом страны Рональдом Рейганом.

Об этом, как пишет Газета.ру, он написал в своем твиттере.

«Я был вынужден мириться с фейковыми новостями с первого дня, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с фейковой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема и он с ней хорошо справился. Как и я справлюсь!» — написал он.