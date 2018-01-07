Сильный снегопад в Испании затруднил движение нескольких тысяч автомобилей. Из-за непогоды несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральное дорожное управление (DGT).

По данным агентства, наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. Около 4 тыс. водителей в связи с непогодой были вынуждены провести минувшую ночь на дорогах. В ликвидации последствий стихии задействовано около 250 военных.

В связи с угрозой повторного снегопада в трех десятках провинций Испании введен повышенный уровень угрозы.