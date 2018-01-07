Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз подверг критике милитаристскую политику Соединённых Штатов. Он указал, что уже не нужны никакие подтверждения намерениям Вашингтона погрузить в войну весь Ближний Восток и создать горячие точки вокруг России.

— Всё, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, — все рукотворно, инициировано США. Только за последнее время власти США направили свои щупальца зла по трём фронтам: поддержка оппозиции в Сирии, признание Иерусалима столицей Израиля, сейчас разжигание гражданской войны в Иране. И плюс их разрушительная геополитическая политика по отношению к Украине, Грузии, Ираку, Ливии, — перечислил Кадыров в своём телеграм-канале.

По словам политика, власти США действуют открыто и нагло, «неся свою демократию кровью и огнём», дискредитируют религии и такие понятия, как государственный строй и миропорядок. И на этом фоне, по словам Кадырова, особенно актуально звучат заявления президента РФ Владимира Путина о том, что современный мир не должен быть однополярным.

— Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнёры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские, — добавил он.