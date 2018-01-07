В австралийском городе Сидней метеорологическая служба зафиксировала температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.

Кроме того, по городу установлены станции для бесплатного набора воды. Как отмечает «Корреспондент» со ссылкой на телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.