Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения, по некоторым данным — боевиков «Исламского государства».

Как передает АПА, новостное агентство Orient News сообщило о неопознанных дронах над российской авиабазой вечером 6 января.

По данным издания, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены. С базы совершен обстрел дронов, однако о его результатах агентство не сообщает.

Это уже вторая атака на российскую базу в Сирии за последнюю неделю.

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