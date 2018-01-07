Число противников вступления Швеции в НАТО выросло в 2017 году на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 44%, при этом почти половина опрошенных шведов (46%) считают, что альянс поможет стране в случае необходимости. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter, со ссылкой на опрос, проведенный по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos в начале декабря 2017 года, передает РИА Новости.

«Линия правительства во главе со (Стефаном) Лёвеном о невступлении в НАТО находит поддержку в растущем скептицизме шведского народа и против членства в НАТО. Сопротивление вступлению в НАТО выросло на четыре процента, с 40 до 44% по сравнению с предыдущим годом», — пишет газета.

Поясняется, что в этом году социологи впервые задали вопрос «Если Швеция столкнется с чрезвычайной военной угрозой со стороны другого государства, считаете ли вы, что НАТО помогла бы тогда Швеции, или вы так не думаете?» Шестеро из десяти противников альянса (57%) ответили, что верят в его помощь. Среди симпатизирующих ему таких шведов оказалось несколько меньше — 45%.

«Многие, похоже, думают, скорее, что нам не нужно вступать, потому что НАТО придет нам на помощь в любом случае. Это интересное, новое понимание в вопросе отношения к альянсу», — сказал аналитик института Ipsos Давид Алин, комментируя исследование, его слова цитирует газета.