В Баку два свояка подрались из-за подарка тестя.

Как передает Report, во время потасовки один из свояков укусил другого за нос.

Так, житель Сумгайыта Абилов Анар Видади оглу 1989 г.р., получил ножевое ранеие от своего свояка. Затем во время драки, Анару Абилову укусили и оторвали нос.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу скорой поомщи города Сумгайыт, где его прооперировали.

Как сообщили из больницы, А.Абилов потерял много крови, его состояние тяжелое.

Отметим, что инцидент произошел из-за торгового объекта. По факту ведется следствие.