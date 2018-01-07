Украина ведет борьбу на своей землю и за ее пределами и вернет все свои этнические земли, заявил внефракционный народный депутат Украины Дмитрия Ярош в Facebook, сообщает ГОРДОН.

«У нас в Украине куча проблем. Со временем мы их все решим. Но мы – нация (и мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим в Украине и не в Украина) – которая живет и ведет борьбу как на своей богом данной земле, так и за ее пределами, и нас – украинцев – десятки миллионов по всей земному шару. Во времена тотальной глобализации это очень важно», – подчеркнул он.

Нардеп поблагодарил всех украинцев, которые поддерживают «священную борьбу за государство и украинское право».

«Мы – украинцы – обязательно вернем оккупированные Московией Донбасс, Крым, Кубань и другие украинские этнические земли. Мы – обязательно победим в изначальной войне добра и зла. Потому что мы – непобедимы! Потому что с нами правда, а следовательно, с нами Бог!» – подытожил Ярош.