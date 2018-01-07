В Котайкской области накануне умер тяжело раненый в ДТП военнослужащий-срочник.

19-летний житель Раздана Паргев Сарибекян был доставлен в медцентр Раздана 2 января. В этот день, примерно в 19:10, находясь за рулем Mercedes, мужчина выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Водитель и его пассажир — 18-летний Эдгар Хачатрян — с травмами были госпитализированы в медцентр Раздана, пишет «Новости-Армения».

По данным источника, Сарибекян был военнослужащим срочной службы, а на момент ДТП числился в отпуске.