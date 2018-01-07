Накануне Нового года спецслужбы предотвратили в Москве масштабный передел сфер влияния между группировками «воров в законе» Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Последний заявил претензии сразу на три столичных рынка, которые Гули «унаследовал» от лидера крупной ОПГ, ныне отбывающего тюремный срок, Заура Алиева (Зайка).

По данным «Преступной России», Гули поднял на защиту своих интересов до семисот бойцов, чеченцы предложили встретиться более узким кругом. В результате «стрелку» накрыли правоохранители.

После такого фиаско Азизу придется защитить воровской титул — действовал он в отношении Гули довольно агрессивно. Так, в середине декабря чеченцы попытались самовольно перенаправить выручку трех рынков на своего шефа, игнорируя тот факт, что объекты закреплены за кланом Гули. Последний, не дождавшись каких-либо разъяснений от Азиза, позвонил ему сам. Разговор, по словам источников сразу не задался. Чеченец довольно в грубой форме дал понять, что не отказывается от претензий на рынки, на что Гули заметил, что это отразится на Азизе «фатально».

Что касается воровского титула Азиза, то учитывая тот факт, что история о его «коронации» (говорят, что «подхода» к Азизу так и не было) вызывает много вопросов, хотя сам законник претендует на российский «общак», теперь после неудачного конфликта с Гули авторитет чеченца поставлен еще под большее сомнение.

Сам Надир Салифов, как ранее сообщалось, заявил претензии на подконтрольный близким Ровшана Ленкоранского рынок «Фуд Сити» в Москве. По мнению оперативников, война за крупнейшую оптовую продовольственную площадку в столице только вступает в активную фазу.