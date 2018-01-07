Все члены экипажа иранского танкера, столкнувшегося с китайским сухогрузом на восточном побережье Китая накануне вечером, погибли.

Глава Управления по связям с общественностью Миннефти Ирана Касра Нури сообщил, что на танкере, взятый в аренду корейской компанией Hanwha TOTAL Co, был конденсат, владельцем которого была Национальная иранская нефтяная компания (NIOC). После столкновения с китайским судном танкер охватило пламя, пишет «Интерфакс».

Как сообщили в Минтрансе КНР, на борту танкера находились 32 человека: 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

По сведениям китайского агентства новостей Синьхуа, танкер зарегистрирован в Панаме, сухогруз — в Гонконге. Столкновение произошло около 8:00 по местному времени накануне в 160 милях к востоку от побережья Китая.

Читайте также: Столкновение судов у побережья Китая: без вести пропали 32 человека