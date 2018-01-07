Жизнь последнего русского императора Николая II и его семьи достойна уважения, а не обливания грязью, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Вне зависимости от политической оценки его деятельности, должно у людей быть уважение к этому жизненному пути. Тем более у людей либеральных, но ничего подобного не происходит. <…> Так, наши либеральные историки до сих пор поливают Николая II грязью и превозносят императора Александра II, — заявил предстоятель РПЦ в интервью телеканалу «Россия 1».

По мнению патриарха, император был сильным человеком, который дал согласие на создание Государственной думы и тем самым позволил открыто обсуждать текущие проблемы страны.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то что император много сделал для страны и был канонизирован за достойное принятие смерти, в год столетия революции «ничего другого на экранах не появилось, как фильм, который бросает очередную грязь» в его сторону.

В заключение патриарх сообщил, что работы по расследованию всех обстоятельств гибели царской семьи и установлению подлинности «екатеринбургских останков» продолжаются.