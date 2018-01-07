Обнародован прогноз погоды на территории страны на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман Умеренный юго-западный ветер вечером заменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 8-11° тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике погода в основном будет без осадков. Местами будет слабый туман, западный ветер иногда будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, в горных районах 9-11° мороза, днем 6-11° тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зянгилане, Лачыне, Кяльбяджаре, а также в Дашкясян-Гедабекском районах в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, западный ветер иногда местами усилится. Температура ночью достигнет от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, западный ветер иногда местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем- 7-12 градусов тепла.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязяньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в основном без осадков. Местами ожидается туман, западный ветер в горных районах иногда будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9° тепла, в горах 3-8° мороза, днем от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла. Ночью и днем местами ожидается небольшие осадки.

В центрально-низменных районах: Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдямире, Имишли, Агджабеди, Бейлягане, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. западный ветер иногда местами усилится Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем- 7-12° тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем – 9-12° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла.