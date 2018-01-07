Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан за поддержку антиправительственных протестов в стране. Его выступления на демонстрациях расценили как призыв к «разжиганию беспорядков». Как пишет газета Al-Quds Al-Arabi, Ахмадинежада задержали с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Ахмадинежад 4 января, как напоминает al-Quds al-Arabi, заявил, что, по его мнению, «некоторые нынешние [иранские] чиновники живут вдали от проблем обычных людей и ничего не знают о реальном положении дел общества». «Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов», — замечал также политик, подчеркивая, что он уверен — «члены правительства [нынешнего президента республики] Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а [обычные] люди — всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает». «Люди злятся на правительство из-за его монополии на общественные блага», — пояснял Ахмадинежад.

Эти слова власти Тегерана, как рассказали источники al-Quds al-Arabi, сочли «разжиганием беспорядков». Ахмадинежада, по информации собеседников газеты, они теперь надеются посадить под домашний арест.

Протесты из-за роста цен начались в Иране 28 декабря. Жертвами беспорядков стали около 20 человек, арестованы более 450 участников митингов.