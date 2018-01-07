Ким Кардашьян рискует потерять часть своей многомиллионной армии фанатов. Дело в том, что в этом году звезда устроила грандиозную вечеринку по случаю празднования Нового Года — в то время, как ее 2-летний сын Сэнт был тяжело болен. И фанаты осудили Ким за то, что по их мнению, она проявила эгоизм и бессердечие.

Малыш уже некоторое время чувствовал себя плохо, но за незадолго до праздника его состояние внезапно ухудшилось, и мальчика пришлось госпитализировать — причем, в отделение интенсивной терапии. Как показало обследование, у Сэнта началось тяжелое воспаление легких. И вот прошло всего три дня и 37-летняя Кардашьян разместила в Сети репортаж о том, как она весело, с гостями отпраздновала Новый год.

Фанаты звезды реалити-шоу были просто в шоке. «Как она могла бросить ребенка в больнице!?! И развлекаться так, как будто бы ничего не случилось?» — негодовали они. Но Ким поспешила опровергнуть обвинения. «Я не бросала Сэнта ни на минуту. Он провел в больнице три дня, и все это время я была с ним. Как же мне было страшно, когда он лежал там, с присоединенными к нему трубками и кислородной маской на лице… И только когда его выписали домой, и уже после того, как я убедилась, что он крепко заснул, я позволила себе выйти к моим гостям…» — оправдывается Кардашьян.

Издание 7Дней напоминает: Ким, которая кроме Сэнта воспитывает еще и старшую, четырехлетнюю дочку Норт, вскоре должна стать мамой в третий раз— нанятая ей женщина должна в ближайшее время родить Кардашьян ее третьего «суррогатного» ребенка.