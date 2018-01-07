В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку, задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший на территории района тяжелое ДТП и скрывшийся с места происшествия.

Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

Согласно информации, 6 января в 17:00 на Зыхском шоссе пассажирский автобус, следовавший по маршруту №175 с государственным номерным знаком 99-XM-581, упал в овраг.

В результате этого 20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего они были выписаны. Водитель автобуса же сбежал с места происшествия.

В результате неотложных следственно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого водитель автобуса – ранее судимый по статье 180.2.2. (грабеж) УК Азербайджана 29-летний Агаев Кямран Гусейнага оглу. Как говорится в сообщении правоохранительных органов, задержанный не имел права на управление транспортными средствами.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению причин ДТП, а также определению и привлечению к ответственности круга лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок.