Американские спецслужбы признали, что значительно недооценили возможности Северной Кореи в развитии ее собственной ракетно-ядерной программы за последние месяцы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах.

Согласно изданию, американские разведывательные структуры в начале президентства Дональда Трампа доложили ему, что процесс создания ракеты в КНДР, способной достичь территории США, займет до четырех лет, что даст им время замедлить или сорвать разработку оружия.

Однако аналитики приходят к выводу, что в сентябре Северная Корея впервые смогла провести успешные испытания водородной бомбы, чья мощность, по их оценкам, в 15 раз больше чем сброшенная на Хиросиму атомная бомба. Как отмечает издание, КНДР также продемонстрировали собственную ракетную технологию и способность ракет достичь американского острова Гуам, затем западного побережья страны и далее Вашингтона.

По данным газеты, неспособность разведки предсказать успехи Пхеньяна связана, в том числе, с представлением, что на разработку оружия у КНДР уйдет столько же времени, сколько требовалось странам в период холодной войны. Разведка не приняла в расчет возможности Северной Кореи получить доступ к зарубежным разработкам и не обратила должного внимания на многочисленные испытания ракетной программы в 2016 и 2017 годах, что действующие и бывшие сотрудники администрации и спецслужб называют «крупнейшим просчетом Америки».

Согласно оному из источников газеты, советнику по нацбезопасности Герберту Макмастеру, сам Дональд Трамп не обеспокоен просчетом спецслужб и «понимает, что невозможна идеальная разведка в сфере способностей и намерений». Издание отмечает, что в настоящее время Трамп имеет дело с той же проблемой что и его предшественники, однако у него осталось очень мало времени для реагирования.