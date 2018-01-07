По меньшей мере семь человек погибли, 26 получили тяжелые травмы в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, авария произошла на сложном участке горной трассы в 3 км города Рамнагар, куда для посещения одного из местных храмов следовало переполненное паломниками транспортное средство.

Как показало расследование, водитель заснул за рулем и потерял контроль над транспортным средством, после чего микроавтобус сорвался в обрыв высотой свыше 120 метров. Четверо пассажиров погибли на месте, двое скончались по дороге в больницу, один — уже у врачей.