Директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович в эфире 5 канала (принадлежит президенту страны Петру Порошенко) заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией».

«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — указал он. По мнению Вятровича, 2017 год можно назвать «годом столетия начала большевистской агрессии».

Также Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах. По его мнению, Киеву следует предпринимать «политические и законодательные шаги, которые бы предоставляли наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства».

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — добавил он.

При этом Вятрович сказал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.

Украинский институт национальной памяти является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны.