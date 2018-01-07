Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка, после чего был выставлен из заведения.

Как передает TMZ, инцидент имел место в пятницу в нью-йоркском баре Barfly. Нетрезвый Харингтон, захотевший сыграть партию в бильярд, затеял спор с другими посетителями заведения, а затем начал стучать по бильярдному столу. Также он хватал кии других игроков, мешая их игре.

Харингтона попросили покинуть бар, однако через некоторое время он вернулся в заведение. В этот раз он покинул Barfly после применения физической силы со стороны секьюрити.