Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом сообщает газета Politico.

Требуемая Брюсселем компенсация равна общей стоимости экспорта свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году. Также Евросоюз полагает, что размер взысканий ежегодно будет увеличиваться на 15 процентов.

Первоначально арбитражный суд будет должен определить, правомерно ли требование Евросоюза или нет. Затем будет рассматриваться вопрос о том, применимы ли взыскания в отношении России.

20 декабря об обращении Евросоюза в ВТО сообщило агентство Reuters. В заявлении ЕС говорилось, что решение ВТО по импорту свиней и свинины не было выполнено Россией, а запрос о введении санкций против Москвы должен был быть направлен в орган ВТО по решению споров 3 января.

В августе 2016 года третейская группа ВТО поддержала иск Евросоюза в связи с введенными Россией ограничениям на импорт свинины, субпродуктов и живых свиней. Организация сообщила, что введенные Россией ограничения основаны не на стандартах Международного бюро эпизоотии и потому не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер.

В апреле 2014 года Евросоюз подал иск во Всемирную торговую организацию из-за введения Россией запрета на поставки свинины.

Россия запретила ввоз свинины и живых свиней из ЕС 30 января 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В апреле того же года Россельхонадзор также ограничил поставки всех видов свиной продукции из Польши и Литвы.