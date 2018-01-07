От американской учительницы Николь Дюфо (Nicole Dufault) потребовали миллион долларов за секс с учениками. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 38-летняя женщина в 2013-2014 годах занималась сексом с шестью учениками, которым на тот момент было от 14 до 15 лет. В 2014 году она была арестована.

На данных момент являющаяся матерью двоих детей женщина фигурирует в трех отдельных судебных процессах, инициированных родителями четырех мальчиков. Родители двоих из них потребовали от нее и руководства школы компенсацию в размере одного миллиона долларов, а также оплату услуг адвокатов.

В одном из судебных процессов указывается, что Дюфо якобы приглашала юношей проводить с ней время в школьном классе во время каникул или в выходные. В одном из исков адвокат родителей описал, как она «разговаривала с учениками о непристойных действиях и трогала интимные части их тел». Также утверждается, что учительница занималась сексом с учениками в школьном кампусе и в своей машине. Иногда она фальсифицировала журнал посещений, чтобы ее любимчики «не попали в беду».

Адвокат Дюфо утверждает, что учительница на самом деле является жертвой, поскольку не могла отказать ученикам из-за черепно-мозговой травмы. «Мы имеем дело с чрезмерно агрессивной группой учеников, которые вступили в половой контакт с учительницей, страдавшей от повреждения головного мозга», — заверил он.