Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности поговорить по телефону с северокорейским лидером Ким Чен Юном. Он также выразил надежду на позитивные результаты переговоров между Северной Кореей и Южной Кореей, сoобщает Reuters.

Северная Корея согласилась провести официальные переговоры с Южной Кореей на следующей неделе, впервые за последние два года.

Отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, Трамп выразил готовность поговорить с Кимом, но не без предусловий. Он отметил, что переговоры могут привести к ослаблению напряженности и создадут основу для дипломатического прорыва, заявив, что это результат его постоянного давления. «Послушайте, сейчас они говорят о Олимпиаде. Это начало, это большой старт. Если бы я не был вовлечен, они бы сейчас не разговаривали», — сказал он.