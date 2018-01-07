В Сенегале в результате вооруженного нападения сепаратистов было убито 13 молодых людей, еще шестеро ранены.

Агентство Синхуа сообщает об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Абдоу Ндиае.

По его словам, молодые люди были убиты в лесу недалеко от городка Зигуинчор, когда собирали дрова.

Вооруженное нападение было осуществлено 15 членами Движения Демократических Сил Касаманс, которые ведут наиболее активную сепаратистскую деятельность на юге страны на границе с Гвинеей Бисау.

В настоящий момент представители вооруженных сил ищут нападавших.

Отметим, что правительство Сенегала вчера выпустило из тюрьмы двух членов Движения в обмен на прекращение огня.

Движение Демократических Сил Касаманс с 1982 года ведет вооруженную борьбу против центрального правительства с целью отделиться от страны от страны.

В результате многолетнего вооруженного противостояния с обеих сторон погибли тысячи человек.