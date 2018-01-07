Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея.

Об этом сообщило 7 января информационное агентство ЦТАК.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения, — говорится в материале. — Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о [специфике взаимоотношений] с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом».

Как отмечает ЦТАК, настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. «Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении», — указывает агентство.

«Несмотря на заявления о необходимости улучшения связей с южнокорейской стороной, поддержанию контактов и взаимодействию между населением Севера и Юга препятствует наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов», — констатирует ЦТАК.

Республика Корея и КНДР 3 января восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.