Американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни. Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в субботу НАСА.

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Янг дважды летал к Луне, он ходил по ее поверхности и участвовал в первой миссии шаттла», — говорится в заявлении аэрокосмического агентства в Twitter.

Всего Янг побывал в космосе шесть раз: на космических кораблях «Джемини», «Аполлон» и на космическом челноке «Колумбия». Астронавт служил в НАСА 42 года — дольше всех в ведомстве.