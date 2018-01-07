ЕС и Турция должны развивать взаимное сотрудничество.

Об этом в интервью Анадолу в преддверии намеченного на 7 января визита в Турцию заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Разумно заключение большого соглашения между Турцией и ЕС по вопросам о визах, таможенном сотрудничестве и культурном наследии, необходимо также облегчить бизнес-контакты, сотрудничество в области туризма и оказания транспортных услуг, пока процесс присоединения Турции к ЕС продолжается», — отметил Борисов, фрагменты интервью которого 6 января приводит агентство БГНЕС.

«Мы, ЕС и Болгария, не просто соседи Турции, которая имеет самую большую натовскую армию в Европе и сама формирует южный фланг НАТО. Поэтому вместо того чтобы поворачиваться спиной к Турции, мы должны развивать дипломатические отношения, чтобы повысить уровень доверия на нашем южном фланге», — подчеркнул болгарский премьер, который 7 января примет участие в церемонии открытия после шестилетней реставрации болгарской церкви Святого Стефана в Стамбуле.

Борисов поддержал президента Турции Тайипа Эрдогана в борьбе с участниками попытки госпереворота в июле 2016 года. «Когда меня критикуют за поддержку Эрдогана, то я всегда отвечаю — мы принимаем все ценности демократии как фундамент. Когда идет речь о демократии, голос народа и его решение должны быть на первом месте. Но попытка захватить власть, стреляя по мирным гражданам с истребителей F16 и военных вертолетов, неприемлема, именно поэтому я поддерживаю Эрдогана», — сказал он.